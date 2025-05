Korona dostała ofertę 2 milionów za Fornalczyka. Długo się nie zastanawiała

Igor Jakubowski/Alamy Na zdjęciu: Mariusz Fornalczyk

Korona odrzuciła ofertę za Fornalczyka

Korona Kielce jest już pewna ligowego bytu w tym sezonie PKO Ekstraklasy. Choć wszyscy skazywali ten zespół na spadek, to doskonała praca trenera Jacka Zielińskiego pozwoliła nie tylko się utrzymać, ale i zapewne znaleźć się po ostatnim meczu na dość wysokim miejscu. Duża w tym zasługa wielu zawodników, ale bezapelacyjnie największa Mariusza Fornalczyka, który napędza całą ofensywę Scyzorów.

Nie można się więc dziwić, że skrzydłowy Korony wzbudza zainteresowanie ze strony innych klubów, a nawet przekłada się to już na konkretne oferty. Jak poinformował prezes kieleckiego klubu, Łukasz Maciejczyk, w programie „Odprawa Przedmeczowa” na antenie Canal+ Sport, klub otrzymał ofertę bliską dwóm milionom euro za Mariusza Fornalczyka z MLS. Finalnie jednak zdecydowano, że przynajmniej do końca sezonu pozostaje on w zespole.

WIDEO: Polskie ligi wzorem dla innych. „Zazdroszczą nam”

Mariusz Fornalczyk w tym sezonie rozegrał dla Korony Kielce 30 spotkań, w których zdobył cztery gole oraz zanotował dwie asysty. 22-letni młodzieżowy reprezentant Polski w sumie na poziomie PKO Ekstraklasy ma 87 spotkań i siedem goli oraz sześć asyst. W przeszłości występował on m.in. w Pogoni Szczecin. Serwis „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na 800 tysięcy euro.

