Konrad Michalak najprawdopodobniej będzie kontynuował swoją karierę w... Egipcie. Według Macieja Kaliszuka z Przeglądu Sportowego Onet skrzydłowy jest o krok od wypożyczenia do tamtejszego Zamaleku.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Konrad Michalak

Konrad Michalak blisko transferu do Egiptu

Konrad Michalak od września 2023 roku występuje w drugiej lidze saudyjskiej, przywdziewając barwy tamtejszego Ohod Club. Wszystko jednak wskazuje na to, że 26-letni skrzydłowy jeszcze tego lata zmieni otoczenie. Zgodnie z najnowszymi informacjami Macieja Kaliszuka z “Przeglądu Sportowego Onet” prawy napastnik najprawdopodobniej zostanie wypożyczony do… egipskiego Zamaleku.

Kluby osiągnęły już porozumienie, a sam piłkarz teraz negocjuje warunki kontraktu indywidualnego. Zatem wszystko zmierza do zawarcia umowy. Wygląda więc na to, że były młodzieżowy reprezentant Polski obierze kolejny egzotyczny kierunek. Po sezonie spędzonym na Półwyspie Arabskim ma przenieść się do drużyny z Gizy, która może pochwalić się czternastoma tytułami mistrza Egiptu.

Konrad Michalak przed przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej grał w Turcji oraz Rosji. Mierzący 176 centymetrów skrzydłowy przywdziewał koszulkę Konyasporu, Rizesporu, MKE Ankaragucu i Akhmatu Grozny. 26-latek w Polsce występował natomiast dla Lechii Gdańsk, Legii Warszawa czy Zagłębia Sosnowiec, a przygodę z futbolem zaczynał w Falubazie Zielona Góra oraz Czarnych Żagań.

Bilans Konrada Michalaka w Ohod Club wygląda następująco – 32 spotkania, 9 goli i 3 asysty. Umowa urodzonego w Szprotawie piłkarza z saudyjską ekipą obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia zawodnika na milion euro. Warto dodać, że atakujący w Arabii inkasuje bardzo duże pieniądze i zapewne na podobne wynagrodzenie liczy w egipskim klubie.