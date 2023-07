Randal Kolo Muani to napastnik, którego bacznie śledził Bayern i Manchester United. Francuzowi najbliższej jednak do PSG - ujawnia Loic Tanzi.

IMAGO Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani ma szansę na hitowy transfer w te lato

Francuz prowadzi rozmowy z PSG

W negocjacje zaangażował się nawet prezes mistrza Francji

PSG nie zatrzyma się na Dembele. Rozmawia z napastnikiem

Randal Kolo Muani wyrósł na czołowego piłkarza Bundesligi w minionym sezonie. Francuz we wszystkich rozgrywkach zaliczył w Eintrachcie Frankfurt aż 40 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej.

24-letni napastnik wzbudził zainteresowanie Bayernu i Manchesteru United, ale aktualnie najbliżej mu do powrotu do ojczyzny. PSG wznowiło negocjacje z Kolo Muanim, który musi jednak poczekać na transfer.

Aktualny priorytet PSG to Ousmane Dembele. Gdy skrzydłowy trafi do Paryża, mistrz Francji jeszcze bardziej przyśpieszy rozmowy z Kolo Muanim. Zadbać o to ma prezes PSG, Nasser Al-Khelaifi.

