Tottenham i Chelsea obserwują utalentowanego nastolatka. Według spekulacji transferowych Antonio Nusa może trafić do jednej z tych drużyn.

IMAGO / Isosport / David Catry Na zdjęciu: Antonio Nusa

Antonio Nusa mimo młodego wieku od dwóch sezonów gra w seniorskiej piłce

Aktualnym klubem 18-letniego skrzydłowego jest Club Brugge

Norweg przykuł uwagę Tottenhamu i Chelsea

Antonio Nusa rozchwytywany. Trafi do Premier League?

Antonio Nusa to kolejny utalentowany piłkarz, który wyrósł w akademii Club Brugge. Belgijski klub znany jest z dobrego szkolenia młodych piłkarzy. Mimo zaledwie 18 lat na karku skrzydłowy już stanowi o sile pierwszego zespołu. W tym sezonie może się pochwalić 9 meczami w lidze, w których dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców. Do tego dołożył także 2 asysty. Norweg w poprzedniej kampanii na stałe rozgościł się w wyjściowej jedenastce. Udało mu się również zadebiutować w Lidze Mistrzów. Do Belgii trafił w 2021 roku za 3 miliony z norweskiego Stabaek.

Według medialnych spekulacji rozwój piłkarza uważnie śledzą dwie czołowe angielskie ekipy. Tottenham oraz Chelsea są pod wrażeniem gry Nusy i mają zapisane jego nazwisko w swoim notesie. Obecna umowa 18-latka z Bruggią obowiązuje jeszcze przez 4 laty. Obecnie portal Transfermartk wycenia go na 20 milionów euro. Podczas trwających eliminacji do Mistrzostw Europy zadebiutował w reprezentacji Norwegii. Z powodu urazu pleców opuścił ostatnie dwa mecze Norwegów.