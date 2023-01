PressFocus Na zdjęciu: Patryk Klimala

Wczoraj gruchnęła wieść o odejściu Patryka Klimali z amerykańskiego New York Red Bulls. Dzisiaj wiemy już, gdzie najprawdopodobniej karierę będzie kontynuował 24-letni napastnik. Były piłkarz Jagiellonii Białystok przejdzie testy medyczne w Hapoelu Be’er Sheva.

Klimala odchodzi z ekipy New York Red Bulls

Następnym przystankiem w jego karierze ma być Izrael

24-latek w najbliższych godzinach przejdzie testy medyczne w Hapoelu Be’er Sheva

Patryk Klimala zamieni Stany Zjednoczone na Izrael

Hapoel Be’er Sheva za pośrednictwem swojego zweryfikowanego konta na Twitterze poinformował o testach medycznych Patryka Klimali przed transferem do tego izraelskiego klubu. 24-latek wczoraj przyleciał do Izraela, a w najbliższych godzinach ma przejść niezbędne badania, po których podpisze umowę z nowym zespołem.

Tym samym środkowy napastnik po prawie dwóch latach rozstaje się z amerykańskim New York Red Bulls. 24-letni atakujący rozegrał dla tej drużyny 63 spotkania, strzelił 14 bramek i zaliczył 11 asyst. Urodzony w Świdnicy snajper nie przekonał jednak do siebie władz klubu z MLS na tyle, by pozostać w nim do końca kontraktu.

🇮🇱 Hapoel Beer Sheva informuje o testach medycznych Patryka Klimali (NY Red Bulls) https://t.co/VGvm2jmkeJ — Kuba Szlendak (@KubaSzlendak) January 29, 2023

Były młodzieżowy reprezentant Polski przed przeprowadzką za Ocean przywdziewał koszulkę szkockiego Celticu Glasgow, z którym dwa razy sięgał po krajowy puchar, a jeszcze wcześniej grał dla Jagiellonii Białystok, Wigier Suwałki, Lechii Dzierżoniów czy Legii Warszawa.

Hapoel Be’er Sheva w tym momencie zajmuje trzecie miejsce w tabeli Ligat ha’Al. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia Patryka Klimalę na około 4 miliony euro.

