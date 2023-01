Pressfocus Na zdjęciu: Patryk Klimala

Patryk Klimala z różnym skutkiem radził sobie w MLS. Jego czas w New York RB dobiega jednak końca. Polak prawdopodobnie zmieni klub.

Patryk Klimala może zmienić klub

Dla Polaka nie ma już miejsca w jego zespole

Otoczenie napastnika już pracuje nad potencjalnym transferem

Klimala przymierza się do opuszczenia MLS

MLS to atrakcyjny kierunek dla Polaków. Z tej ligi do silnego europejskiego klubu trafili Adam Buksa i Przemysław Frankowski, którzy zasilili szeregi RC Lens. Aktualnie za oceanem występują: Kacper Przybyłko, Karol Świderski, czy Patryk Klimala. Ostatni z nich może jednak niebawem zmienić pracodawcę.

Polski napastnik od 2021 roku reprezentuje New York RB, do którego trafił z Celtiku Glasgow za trochę ponad cztery miliony euro. Dla Klimali był to świetny ruch, ponieważ w Ameryce otrzymał kontrakt warty milion dolarów rocznie. W swoim pierwszym sezonie w MLS do siatki trafił ośmiokrotnie. 24-latek dorzucił też sześć asyst. W bieżącej kampanii jego dorobek zatrzymał się na pięciu bramkach i trzech ostatnich podaniach.

Klimala to jeden z trzech najlepiej zarabiających graczy New York RB. Klub nie jest w pełni zadowolony z jego statystyk, więc niedługo do klubu trafi Dante Vanzeir, który imponuje formą w Union SG. Mający za sobą debiut w kadrze Belgii napastnik, zostanie prawdopodobnie najdroższym transferem New York RB. Wobec tego dla Klimali może zabraknąć miejsca w składzie. Polak nie chce być rezerwowym i jego otoczenie już pracuje nad transferem 24-latka, informuje Szymon Janczyk z portalu Weszło. Obecny pracodawca ma nie robić Klimali problemu z opuszczeniem zespołu.

Czytaj także: “Narażałem własne zdrowie. To miało swoje konsekwencje”