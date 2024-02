Kiedy prezentacja Mbappe w Realu? Ustalono szczegóły

Kylian Mbappe dołączy latem do Realu Madryt. Okazuje się, że ustalono już nie tylko szczegóły kontraktu, ale nawet orientacyjną datę prezentacji na Santiago Bernabeu. Dojdzie do niej zaraz po Euro 2024.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe przenosi się do Realu Madryt

Francuz porozumiał się w sprawie kontraktu

Ustalono już szczegóły w sprawie prezentacji

Kiedy prezentacja Mbappe w Realu Madryt?

Kylian Mbappe po sezonie zmieni klub i wzmocni Real Madryt. Niedawno potwierdziło się to, co francuski snajper mówił od kilku miesięcy – nie przedłuży on wygasającego kontraktu z Paris Saint-Germain, czego skutkiem będzie wyprowadzka z Parc des Princes.

Kibice Realu zastanawiają się kiedy Francuz zostanie zaprezentowany w nowym klubie. Działacze Królewskich ustalili z Mbappe, że nastąpi to w okresie od 14 do 24 lipca. Dokładny dzień uzależniony jest od tego czy reprezentacja Francji będzie grać do samego końca na Euro 2024.

W mediach spekuluje się na temat tego, kiedy Real oficjalnie potwierdzi zawarcie porozumienia z Mbappe. Teraz, gdy wiadomość obiegła media, klub nie musiałby w teorii tego ukrywać. W przeszłości, w przypadku Jude’a Bellinghama, Królewscy czekali jednak z komunikatem do zakończenia sezonu.