Źródło: The Sun

Harry Kane to piłkarz, o którego transferze marzy Manchester United. Klub z Old Trafford skontaktował się już z otoczeniem napastnika Tottenhamu.

Pressfocus Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane ma kontrakt z Tottenhamem do 30 czerwca 2024 roku

Manchester United chce wykorzystać tę sytuację

Klub z Manchesteru nawiązał już kontakt z otoczeniem Anglika

Manchester United liczy na promocyjną cenę za Kane’a

Kapitalną formę w sezonie 2022/2023 prezentuje Manchester United. Erik ten Hag i spółka mają już na swoim koncie Puchar Ligi Angielskiej. Ostatnia klęska z Liverpoolem (0:7) udowodniła jednak, że projekt holenderskiego trenera jest jeszcze nie kompletny.

Manchester United i Erik ten Hag są zgodni, że drużynie potrzebny jest światowej klasy napastnik. Na szczycie listy życzeń znajduje się Harry Kane, który reprezentuje Tottenham. Anglik nie wyklucza odejścia z londyńskiego klubu.

Na Old Trafford liczą, że Tottenham nie awansuje do następnej edycji Ligi Mistrzów. Dzięki temu Anglik miałby kosztować mniej, niż 100 milionów funtów, ponieważ napastnikowi został nieco ponad rok kontraktu. Manchester United kontaktował się już z otoczeniem gracza za pomocą pośrednika. Klub usłyszał zachęcającą odpowiedź, przez co jest pewny transferu.

