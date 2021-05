Harry Kane miał już podobno przekazać władzom Tottenhamu Hostpur, że latem będzie chciał zmienić klub. W kolejce po reprezentanta Anglii ustawiły się już takie ekipy jak: Chelsea, Man Utd, czy Man City. Wygląda na to, że doświadczony napastnik jest najbardziej przekonany na transfer do teamu z Etihad Stadium.

Kane może zmienić latem klub

Harry Kane, przekazując konkretną wiadomość sternikom The Spurs, postawił ich w trudnym położeniu. Angielski napastnik podjął zatem decyzję o tym, że chce wykonać kolejny duży krok w karierze. Zmiana barw klubowych z udziałem zawodnika ma mieć miejsce już w trakcie najbliższego okienka transferowego.

Nie jest tajemnicą, że Kane jest sfrustrowany tym, że w wieku 27 lat nie może pochwalić się żadnymi sukcesami. Dlatego chce też dołączyć do ekipy, w której będzie mógł się spełniać sportowo między innymi w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Londyńczycy niechętnie podchodzą do idei sprzedaży Kane’a. Z niewolnika nie ma jednak pracownika. W związku z tym, jeśli pojawi się atrakcyjna oferta, to przedstawiciele Tottenhamu nie będą mieli wyjścia i będą musieli zapalić zielone światło, co będzie oznaczało zgodę na transakcję z udziałem reprezentanta Anglii.

Obecny kontrakt Kane’a z The Spurs obowiązuje do 2024 roku, więc już dzisiaj wiadomo, że transfer z udziałem Anglika kosztować będzie krocie. Chętnych jednak i tak nie brakuje. W przypadku Man Utd szanse na transfer wydają się mniejsze, mając na uwadze to, że drugą młodość w ekipie z Old Trafford przeżywa Edinson Cavani. Wygląda zatem na to, że władze Czerwonych Diabłów skupią się na wzmocnieniu się na skrzydle. Nie od dzisiaj wiadomo, że na radarze Man Utd jest Jadon Sancho.

W grze o Kane pozostają natomiast Chelsea i Man City. Angielscy dziennikarze spekulują jednak, że The Blues mogą zadowolić się pozyskaniem Sergio Aguero, który po sezonie rozstanie się z Obywatelami. Tym samym w grze o napastnika londyńczyków może pozostać Man City. Rynkowa wartość Kane wynosi podobno 120 milionów euro. W trakcie kampanii 2020/2021 urodzony w Londynie piłkarz wystąpił łącznie w 47 spotkaniach, zdobywając w nich 32 bramki.