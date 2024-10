PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Kalvin Phillips

Ipswich Town może skrócić wypożyczenie Kalvina Phillipsa

W ostatnim letnim okienku transferowym Kalvin Phillips został wypożyczony z Manchesteru City do Ipswich Town. Wydawało się, że defensywny pomocnik wreszcie znalazł drużynę, w której będzie mógł liczyć na regularne występy.

Nic bardziej mylnego – wychowanek Leeds United rozegrał w obecnym sezonie tylko 6 meczów, a na boisku spędził łącznie zaledwie 441 minut. Sztab szkoleniowy beniaminka nie jest zadowolony z postawy zawodnika na sesjach treningowych.

Co więcej, według “Football Insidera” Ipswich Town rozważa skrócenie wypożyczenie piłkarza i odesłanie go do Manchesteru City już w styczniowym okienku. Jeśli gra 28-latka nie ulegnie poprawie, to włodarze The Tractor Boy mogą zdecydować się na radykalny krok. Pep Guardiola najprawdopodobniej nie jest pozytywnie nastawiony do powrotu 31-krotnego reprezentanta Anglii, któremu nie dawał w zespole Obywateli zbyt wielu szans.

Przypomnijmy, że Kalvin Phillips przeprowadził się do Manchesteru City w lipcu 2022 roku za prawie 50 milionów euro z Leeds United. Jak się później okazało, angielski pomocnik okazał się kompletnym niewypałem transferowym, a w złapaniu wysokiej dyspozycji nie pomogły mu nawet czasowe pobyty w West Hamie United oraz Ipswich Town. Bilans mierzącego 179 centymetrów zawodnika w ekipie The Citizens to 31 spotkań i 1 bramka.

Kontrakt między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.