Kadrowicz chce zimą zmienić klub. “Słowo się rzekło”

fot. Imago / Icon Sportswire Na zdjęciu: Karol Świderski

Karol Świderski ma nadzieję, że zimą zmieni pracodawcę

Reprezentant Polski nie ukrywa, że chciałby trafic do jednego z klubów z La Liga czy Serie A

Zawodnik jest wyceniany na sześć milionów euro

“Fajnie byłoby trafić do ligi z TOP 5”

Karol Świderski aktualnie broni barw Charlotte FC. Zawodnik jednak po zakończeniu sezonu w MLS nie ukrywa, że chce zmienić pracodawcę. Zawodnik wskazał nawet kierunek, gdzie chciałby zakotwiczyć.

– Oczekuję na pewno transferu. Wiem, że nie będzie to takie łatwe i nie jest powiedziane, że odejdę (w zimie) z Charlotte FC, ale zrobię wszystko, żeby tak się stało. Mam nadzieję, że Mariusz Piekarski (agent piłkarza – przyp. red) będzie mocno działał i coś znajdziemy – mówił świderski w rozmowie z Meczykami.

– Fajnie byłoby trafić do ligi z TOP 5 – Włochy, Hiszpania. Ale dla średnich klubów z tych rozgrywek nie jest łatwo wydać 6-7 milionów euro. Mam nadzieję, że tyle będą chcieli u mnie w klubie i liczę, że nie będą żądać 10 mln euro – dodał piłkarz.

– Przed tym, jak nie udało się trafić latem do Salernitany, rozmawiałem z dyrektorem sportowym, mieliśmy umowę i podaliśmy sobie w wakacje ręce. Mówił wówczas, żebyśmy tylko zrobili play-offy – i to się udało rzutem na taśmę. Słowo się rzekło, więc mam nadzieję, że teraz dojdziemy do porozumienia w zimowym oknie transferowym i uda się trafić do Europy – rzekł Świderski.

Czytaj więcej: Świderski zdradził swoje pragnienia. “Chciałbym tam wrócić”