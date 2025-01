Juventus żegna niechcianego gracza! Transfer do La Liga dopięty

Juventus przed końcem zimowego mercato zdoła pozbyć się Arthura Melo, ale tylko na chwilę. Jak poinformował Fabrizio Romano, Brazylijczyk zostanie wypożyczony do Girony do końca sezonu.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Arthur Melo zostanie wypożyczony do Girony

Juventus szykuje się do niezwykle intensywnych dni na zakończenie zimowego okienka transferowego. Klub pracuje zarówno nad wzmocnieniem defensywy po kontuzji Pierre’a Kalulu, jak i nad znalezieniem rozwiązania dla zawodników, którzy nie znajdują się w planach Thiago Motty. Jednym z nich jest Arthur Melo, który od lata pozostaje bez gry i którego odejście może pomóc w zmniejszeniu wydatków klubu.

Arthur, który nie rozegrał ani minuty w tym sezonie, początkowo wzbudził zainteresowanie Santosu. Brazylijski klub, który niedawno ogłosił powrót Neymara, chciał wypożyczyć pomocnika do końca sezonu, oferując częściowe pokrycie jego pensji.

Jednak w ostatnich godzinach do gry wkroczyła Girona, która przebiła ofertę Brazylijczyków. Klub z La Ligi zaproponował Juventusowi korzystniejsze warunki finansowe i większy udział w opłacaniu wynagrodzenia zawodnika. Arthur, który ma pozytywne wspomnienia z gry w Hiszpanii, chętnie wróci do hiszpańskiej ekstraklasy. Zdaniem Fabrizio Romano wszystko jest już ustalone i Brazylijczyk niebawem zmieni otoczenie. Girona, jak dodaje, nie ma jednak opcji wykupu i po sezonie gracz znów wróci do Turynu.

Arthur trafił do Juventusu w 2020 roku w ramach wymiany z Miralemem Pjaniciem. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2026 roku, ale od 2022 roku był już wypożyczany – najpierw do Liverpoolu, a potem do Fiorentiny. Przez ostatnie pół roku Brazylijczyk nie grał, a jego wysokie wynagrodzenie stanowiło obciążenie dla budżetu klubu.