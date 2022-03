Juventus zainteresowany piłkarzami Chelsea

PressFocus Na zdjęciu: Hakim Ziyech

Juventus zarzuca sieci na piłkarzy Chelsea. Włoskie media informują, że Stara Dama jest zainteresowana pięcioma zawodnikami londyńskiego klubu. Przyszłość The Blues jest w tym momencie jednak niepewna ze względu na sankcje, jakie rząd brytyjski nałożył na Romana Abramowicza. Obecnie transfery z i do klubu są zablokowane.

Juventus interesuje się piątką graczy Chelsea

Realny wydaje się jednak transfer tylko jednego zawodnika

The Blues nie wiążą planów z Emersonem, który gra na wypożyczeniu w Lyonie

Emerson może trafić do Juventus

La Gazzetta dello Sport informuje, że Juventus jest zainteresowany kilkoma graczami Chelsea. Hakim Ziyech, Jorginho, Christian Pulisić i Antonio Rudiger to gracze, którzy zdaniem mediolańskiej gazety znajdują się w kręgu zainteresowań Starej Damy. Bianconeri będą chcieli wykorzystać zawirowania w ekipie ze Stamford Bridge związane z problemami właścicielskimi oraz niepewną sytuacją.

Tuttosport do tego grona dorzuca jeszcze jedno nazwisko. To Emerson, który obecnie występuje w Olimpique Lyon, gdzie został wypożyczony z Chelsea. 27-latek jest graczem londyńskiego klubu od prawie czterech lat, jednak na swoim koncie ma zaledwie 33 występy w The Blues.

Emerson przegrywał rywalizację w zespole z Marcosem Alonso oraz Benem Chilwellem, dlatego Chelsea może być zainteresowana sprzedażą swojego piłkarza, aby jeszcze nieco na nim zarobić.

Ziyech, Jorginho oraz Pulisić to piłkarze regularnie występujący w pierwszym składzie, dlatego Thomas Tuchel nie będzie chętny pozbyć się swoich kluczowych piłkarzy. Antonio Rudiger jest łączony z transferem do Realu Madryt. Niemcowi wraz z końcem sezonu kończy się kontrakt, ale najczęściej jest wymieniany w kontekście wzmocnienia drużyny Królewskich.

Z kolei gdyby do klubu wrócił Emerson byłby trzecim lewym obrońcą w zespole, dlatego wydaje się, że jego ewentualny transfer do Juventusu jest najbardziej realny spośród wcześniej wspomnianej piątki zawodników.

