Juventus w końcu się go pozbył! Transfer do La Liga potwierdzony

Arthur Melo w Gironie – Juventus potwierdza wypożyczenie

Juventus potwierdził wypożyczenie Arthura Melo do Girony do końca sezonu 2024/2025. Pomocnik, który nie znalazł się w planach Thiago Motty, był odsunięty od składu i szukał nowego klubu, a finalnie jego wybór padł na ekipę z La Ligi.

Wcześniej zainteresowanie Brazylijczykiem wykazywał Santos, ale to Girona przedstawiła korzystniejsze warunki finansowe. Kataloński klub zgodził się pokryć większą część wynagrodzenia zawodnika, co skłoniło Juventus do zaakceptowania propozycji. Co istotne, w umowie nie zawarto opcji wykupu, co oznacza, że po zakończeniu wypożyczenia Arthur wróci do Turynu.

Brazylijczyk trafił do Juventusu w 2020 roku z Barcelony w ramach wymiany za Miralema Pjanicia. W barwach Bianconerich rozegrał 63 spotkania, ale nie zdołał na stałe wywalczyć miejsca w składzie. Po nieudanym epizodzie w Liverpoolu oraz sezonie spędzonym we Fiorentinie, Juventus znów zdecydował się na jego wypożyczenie.

Girona, obecnie walcząca o czołowe lokaty w La Liga, liczy, że Arthur wniesie do zespołu doświadczenie i jakość w środku pola. Dla samego zawodnika to szansa na odbudowanie formy w dobrze znanym mu hiszpańskim środowisku.