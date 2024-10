Juventus chce nowego obrońcę. To on ma zastąpić zimą Bremera

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Bremer

Jonathan Tah celem transferowym Juventusu na zimę

Juventus staranie sprawdza dostępne opcje na rynku transferowym, aby znaleźć odpowiedniego następcę kontuzjowanego Bremera. Brazylijczyk doznał poważnej kontuzji, przez co w tym sezonie nie pojawi się już na boisku. W gronie potencjalnych kandydatów znalazła się ciekawa opcja z Bundesligi. Stara Dama, aby sprowadzić obrońcę, będzie musiała jednak nieco przepłacić w porównaniu do innych klubów.

Z informacji La Gazzetta dello Sport wynika, że na celowniku Juventusu znalazł się Jonathan Tah. Stoper, który obecnie występuje w Bayerze Leverkusen, ma ważny kontrakt tylko do czerwca 2025 roku. Co za tym idzie, w styczniu będzie mógł rozpocząć rozmowy z dowolną drużyną. Jeśli dojdzie z kimś do porozumienia, to na zasadzie wolnego transferu wzmocni klub latem przyszłego roku.

Juventus nie chce jednak czekać z transferem do lata. Stara Dama pilnie potrzebuje środkowego obrońcy, który wejdzie w buty Bremera. Dlatego włodarze turyńskiego klubu planują rozmowy kontraktowe z zawodnikiem, ale również z Bayerem, aby ustalić kwotę wykupu.

Według jednej z największych gazet sportowych we Włoszech oferta Juventusu dla Taha może opiewać na 4-5 milionów euro rocznie. Natomiast, aby udało się sfinalizować transfer, najpierw Bianconeri muszą sprzedać przynajmniej jednego z niechcianych zawodników. To pomoże zbilansować wydatki i obniżyć koszty ewentualnego wynagrodzenia dla 28-letniego stopera z Niemiec.