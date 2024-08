ANP / Alamy Na zdjęciu: Teun Koopmeiners

Juventus oferuje 50 mln + 5 mln w bonusach za Koopeminersa

Juventus w letnim oknie transferowym postawił na totalną rewolucję kadrową. Stara Dama pod wodzą nowego trenera, czyli Thiago Motty będzie zupełnie odmieniona w porównaniu do poprzednich lat. Między innymi w Turynie nie zobaczymy już Adriena Rabiota, Wojciecha Szczęsnego i być może Federico Chiesy. Natomiast fani będą mieli okazję podziwiać nowych bohaterów, gdyż szeregi Zebr zasilili m.in. Michele Di Gregorio, Douglas Luiz czy Khephren Thuram.

Równolegle z przygotowaniami do startu sezonu w Serie A przedstawiciele Juventusu prowadzą rozmowy ws. następnego transferu. Od kilku miesięcy wiadomo, że celem ekipy z Piemontu pozostaje Teun Koopmeiners. Reprezentant Holandii ma już uzgodnione warunki kontraktu z klubem. Pomocnik na Allianz Stadium ma podpisać umowę do czerwca 2029 roku, która zagwarantuje mu 5 milionów euro rocznie łącznie z bonusami. Problem polega na tym, że Atalanta regularnie odrzuca oferty transferu kluczowego piłkarza.

Nick Semeraro poinformował, że Juventus postanowił raz jeszcze spróbować i wrócił z wyższą propozycją. Oferta turyńskiego klubu za Koopmeinersa ma opiewać na 50 mln euro plus dodatkowe 5 mln w formie bonusu. La Dea prosi jednak o więcej, a różnica w negocjacjach wynosi zaledwie 5 milionów euro. Mimo wszystko porozumienie pomiędzy Juventusem i Atalantą jest coraz bliżej, więc wychodzi na to, że transfer Holendra do Turynu to tylko kwestia czasu.