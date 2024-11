Victor Lindelof znalazł się wśród kandydatów do wzmocnienia Juventusu w zimowym oknie transferowym - informuje Tuttosport. Stara Dama musi znaleźć nowego obrońcę ze względu na braki kadrowe.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Cabal i Bremer kontuzjowani, Lindelof opcją Juventusu na zimę

Juventus na początku października musiał pogodzić się z utratą kluczowego zawodnika. Bremer w meczu Ligi Mistrzów z RB Lipsk zerwał więzadło krzyżowe, przez co czeka go wiele miesięcy przerwy. Niedawno podczas zgrupowania reprezentacji Kolumbii identycznej kontuzji doznał inny obrońca Starej Damy – Juan Cabal. 23-latek w związku z urazem prawdopodobnie nie zagra już w tym sezonie.

W obliczu niedostępności dwóch zawodników w linii defensywnej Juventus postanowił, że zimą do klubu trafi nowy obrońca. Już wcześniej w kontekście następcy Bremera łączony ze Starą Damą był Milan Skriniar. Z kolei według informacji Tuttosport duże szanse na zimowy transfer do Serie A ma stoper Manchesteru United – Victor Lindelof. Co ciekawe, Szwed miał nawet zostać zaoferowany drużynie z Turynu.

Lindelof od dawna nie może liczyć na regularną grę na Old Trafford. W tym sezonie wystąpił tylko w 7 meczach, z czego na murawie spędził łącznie 293 minuty. Umowa reprezentanta Szwecji z Czerwonymi Diabłami wygasa latem przyszłego roku.

Innym kandydatem do wzmocnienia defensywny Juventusu ma być David Hancko. Zawodnik holenderskiego Feyenoordu od wielu miesięcy obserwowany jest przez klubowych skautów. Niewykluczone, że w styczniu Stara Dama postara się sprowadzić 26-latka.

Juventus po 12. kolejkach Serie A zajmuje dopiero 6. miejsce w tabeli. Podopieczni Thiago Motty uzbierali jak dotąd 24 punkty.