fot. PressFocus Na zdjęciu: N'Golo Kante

Kontrakt N’Golo Kante wygasa po sezonie

Chelsea chce zatrzymać Francuza, ale nie godzi się na jego warunki

Juventus ma nadzieję na pozyskanie pomocnika w ramach wolnego transferu

Juventus znów ściągnie pomocnika z Premier League?

N’Golo Kante ma za sobą fatalne miesiące. Na początku tego sezonu Francuz doznał kontuzji, która wykluczyła go z udziału w mistrzostwach świata w Katarze. Pomocnik w dalszym ciągu nie wrócił do gry, choć powinno do tego dojść już niedługo. Wznowił on bowiem treningi z zespołem, a Graham Potter chce powoli włączać go do kadry meczowej.

W tle nieustannie prowadzone są negocjacje w sprawie przedłużenia wygasającej po sezonie umowy. Chelsea nie chce tracić swojej gwiazdy, ale nie godzi się na jego warunki. Kante chce podpisać dłuższy kontrakt, a władze The Blues pragną najpierw zobaczyć, w jakiej pomocnik będzie dyspozycji po zażegnaniu problemów zdrowotnych.

Pozyskaniem Kante wciąż zainteresowany jest Juventus. Włodarze Starej Damy nie tracą nadziei, że ostatecznie uda się ściągnąć Francuza do Turynu. W 2022 roku Manchester United na włoskiego giganta zamienił Paul Pogba, któremu wówczas wygasła umowa.

