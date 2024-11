Juventus skreślił Milika. Zastąpi go kimś z tej dwójki

fot. Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik na wylocie. Juventus szuka rywala dla Vlahovicia

Arkadiusz Milik w trakcie czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski nabawił się kontuzji kolana. Wykluczyło to jego występ na Euro 2024 oraz przygotowania do sezonu 2024/2025. Pierwotne prognozy sugerowały, że wróci do gry na początku kampanii, lecz proces rehabilitacji okazał się bardziej problematyczny. Niedawno napastnik musiał przejść kolejny zabieg, co tylko opóźniło datę jego powrotu do gry. Juventus do pewnego momentu liczył, że Polak wróci do gry i będzie stanowił realną konkurencję dla Dusana Vlahovicia, lecz obecnie nie ma już złudzeń. Włoskie media przekonują, że Milik jest skreślony, a jego pobyt w Turynie dobiegnie końca zimą lub po sezonie.

Potwierdzeniem tych informacji są doniesienia transferowe dotyczące pozyskania następcy Milika. Nowy napastnik ma się zjawić w Turynie już w styczniu. Klub pragnie sprowadzić konkurenta dla Vlahovicia, który od początku sezonu jest jedyną opcją w ataku. Dziennikarz Ekrem Konur zdradza, że Stara Dama ma na oku dwóch kandydatów – Jonathana Davida oraz Patrika Schicka. Pierwszy latem będzie dostępny za darmo, gdyż wygaśnie jego umowa z Lille. Czech z kolei nie ma pewnego miejsca w składzie Bayeru Leverkusen i może szukać swojej szansy w innym otoczeniu.

Juventus nie zamierza czekać, dlatego w grę wchodzi pozyskanie Davida zimą za mniejszą kwotę. Kanadyjczykiem interesuje się chociażby Barcelona, więc przekonanie go do przeprowadzki nie będzie łatwym zadaniem.