Na zdjęciu: Filip Kostić

Według informacji przekazywanych przez Calciomercato.com, Juventus planuje ponownie włączyć się do walki o Filipa Kosticia. Serbski pomocnik Eintrachtu Frankfurt był już łączony ze Starą Damą jakiś czas temu, ale spekulacje w temacie tego transferu ucichły.

Juventus ponownie sonduje możliwość sprowadzenia Filipa Kosticia

Serb jest łączony z transferem do West Ham United

Jeśli Młoty nie zdołają sfinalizować tego ruchu, do gry ponownie wejdzie Stara Dama

West Ham musi się spieszyć

Jak donosi Calciomercato.com, władze Juventusu skontaktowały się z agentem Filipa Kosticia, aby sprawdzić na jakim etapie są rozmowy w sprawie transferu pomocnik Eintrachtu Frankfurt do West Ham United. Zdaniem włoskich dziennikarzy jest to jasny sygnał ze strony Starej Damy, że jeszcze nie porzuciła pomysłu ściągnięcia Serba z Bundesligi i planuje ponownie włączyć się do negocjacji.

Kilka tygodni temu Filip Kostić wydawał się być jednym z głównych celów transferowych Juventusu, jednak później bianconeri skupili się na innych działaniach związanych między innymi ze sprzedażą Mathijsa de Ligta czy kupnem Gleisona Bremera. Teraz temat powrócił, choć jest on na bardzo wstępnym etapie i brak konkretnych szczegółów dotyczących tej transakcji.

Jeszcze parę dni temu inne media twierdziły, że Stara Dama przede wszystkim skupi się na negocjacjach z Chelsea w sprawie transferu Timo Wernera. Juventus poszukuje nowego gracza do ofensywy, który mógłby zastąpić Alvaro Moratę. Mimo, iż bianconeri nadal pracują nad sprowadzeniem Hiszpana z powrotem do Turynu to rozbieżności wobec oczekiwań finansowych przez Atletico Madryt są na tyle duże, że transfer wydaje się być mało realny.

Jeśli West Ham United nie zdoła wkrótce sfinalizować transakcji, Juventus na poważnie ponownie włączy się do negocjacji w sprawie Filipa Kosticia. Eintracht oczekuje za swojego zawodnika około piętnastu milionów euro, z kolei Serb liczy na wynagrodzenie rzędu 2,5 – 3 milionów euro za sezon gry.

