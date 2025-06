LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Nadchodzi hitowa wymiana w Serie A. Hernandez do Juventusu, a Vlahović do Milanu

Juventus i Milan rozpoczęły wstępne rozmowy dotyczące sensacyjnej wymiany zawodników, w której Theo Hernandez miałby trafić do Turynu, a Dusan Vlahović do Mediolanu. Obaj zawodnicy mają kontrakty wygasające w czerwcu 2026 roku, a brak postępów w negocjacjach otwiera drzwi do tej głośnej transakcji w letnim oknie transferowym 2025.

Theo Hernandez od dawna jest filarem Milanu, ale jego odejście jest już niemal przesądzone. Rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu utknęły w martwym punkcie. Francuz oczekuje pensji na poziomie 6 milionów euro rocznie, czego Rossoneri nie są skłonni spełnić. Z kolei Juventus widzi w lewym obrońcy idealne wzmocnienie defensywy i jest gotowy sprostać jego wymaganiom finansowym.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z drugiej strony znajduje się Dusan Vlahović, który od transferu do Juventusu w 2022 roku za 83 miliony euro nie spełnił oczekiwań. Jego forma na przestrzeni sezonów była nierówna, a w minionej kampanii zmarnował najwięcej stuprocentowych okazji w Serie A. Serb również nie osiągnął porozumienia z klubem w sprawie nowego kontraktu. Jednocześnie wysoka pensja napastnika – 12 milionów euro rocznie – jest problematyczna dla Milanu. Vlahović musiałby zgodzić się na znaczną obniżkę zarobków, by transfer doszedł do skutku.

Obaj zawodnicy są wyceniani przez swoje kluby na około 30 milionów euro, co czyni wymianę finansowo zrównoważoną, choć kwestia pensji pozostaje głównym wyzwaniem. Milan po nieudanych próbach sprowadzenia napastnika w poprzednich oknach desperacko szuka wzmocnienia ataku, a Allegri wierzy, że może odbudować formę Vlahovicia. Juventus z kolei potrzebuje dynamiki na lewej flance, gdzie Hernandez mógłby stworzyć zabójczy duet z młodym Kenanem Yildizem.