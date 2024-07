Juventus chce dopełnić dzieła w środku pola. Transfer pomocnika coraz bliżej

Juventus kontynuuje swoją ofensywę na rynku transferowym, dążąc do przebudowy środka pola. Po zakupach Douglasa Luiza z Aston Villi oraz Khephrena Thurama z Nicei, klub z Turynu chce dopełnić dzieła sprowadzeniem Teuna Koopmeinersa z Atalanty, donosi "Calciomercato".

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Teun Koopmeiners

Juventus walczy o transfer Koopmeinersa

Dyrektor sportowy Juventusu, Cristiano Giuntoli, już od dłuższego czasu ma porozumienie z reprezentantem Holandii, Teunem Koopmeinersem w sprawie indywidualnej umowy. Teraz sternik Starej Damy podejmuje decydujące kroki, aby przekonać również Atalantę do sprzedaży zawodnika. Aby sfinansować ten transfer, Bianconeri są gotowi poświęcić na rynku dwóch młodych piłkarzy: obrońcę Deana Huijsena, który powraca z wypożyczenia w Romie i jest na celowniku Bayernu Monachium oraz Paris Saint-Germain, a także argentyńskiego napastnika Matiasa Soule, który po wypożyczeniu we Frosinone może trafić do Leicester City lub Romy.

Atalanta nie pozostaje bierna i już działa na rzecz znalezienia zastępców dla Koopmeinersa. Klub z Bergamo jest zaangażowany w zaawansowane negocjacje dotyczące dwóch zawodników urodzonych w 2000 roku. Pierwszy z nich to Duńczyk Matt O’Riley, obecnie związany kontraktem z Celtic Glasgow. La Dea złożyła już pierwszą ofertę w wysokości 15 milionów euro za tego zawodnika. Drugim celem jest Marco Brescianini z Frosinone. Milan, który posiada 50% praw do jego dalszej sprzedaży, wycenia go na 10 milionów euro. W zamian, Atalanta może zaoferować wypożyczenie obrońcy Giorgio Cittadiniego, który w ostatnim sezonie grał dla Monzy i Genoi.

Juventus nie zwalnia tempa na rynku transferowym, starając się wzmocnić środek pola o Teuna Koopmeinersa z Atalanty. Holender ma być kluczowym wzmocnieniem Starej Damy, który wraz z Douglasem Luizem i Kheprhenem Thuramem odmienią grę Bianconerich w środku pola. Na transfer pomocnik La Dei bardzo też liczy nowy trener Juve, Thiago Motta.

Zobacz również: Barcelona coraz bliżej transferu Nico Williamsa. Strategia à la Lewandowski