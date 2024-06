Khephren Thuram tego lata niemal na pewno zmieni barwy klubowe. Wszystko wskazuje na to, że 23-letni pomocnik przejdzie do Juventusu - podaje Rudy Galetti w mediach społecznościowych.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Khephren Thuram

Khephren Thuram coraz bliżej transferu do Juventusu

Khephren Thuram z uwagi na wygasający 30 czerwca 2025 roku kontrakt, tego lata najprawdopodobniej zostanie sprzedany przez Niceę. Środkowy pomocnik wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym, ale jeden klub w ostatnim czasie wysunął się na pole position w tym wyścigu. Mowa o Juventusie, który prowadzi zaawansowane rozmowy z francuskim zespołem w celu ustalenia kwoty transakcji.

Jak podaje Rudy Galetti w mediach społecznościowych, 23-latek jest już bliski przeprowadzki do Turynu. Stara Dama ma nadzieję, że nie zapłaci więcej niż 20 milionów euro za reprezentanta Francji. Gdyby Khephren Thuram ostatecznie przeniósł się do Juventusu, to poszedłby śladami swojego legendarnego ojca – Liliana – który piłkarzem Bianconerich był w latach 2001-2006. Historia może zatem pięknie zatoczyć koło.

Bilans najmłodszego z rodziny Thuramów w minionym sezonie to 29 spotkań, 1 bramka i 1 asysta. Przypomnijmy, że Marcus Thuram również występuje w lidze włoskiej. 26-letni napastnik w lipcu 2023 roku na zasadzie wolnego transferu przeszedł z Borussii Moenchengladbach do Interu Mediolan, z którym już w swojej pierwszej kampanii wygrał Scudetto. Skuteczny snajper w przyszłym sezonie na boiskach Serie A być może będzie rywalizować ze swoim bratem.