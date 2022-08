Pressfocus Na zdjęciu: Josip Juranovic

Josip Juranovic, którego rok temu sprzedała Legia, jest na liście życzeń dwóch gigantów Premier League. Celtic może zarobić na Chorwacie mnóstwo pieniędzy.

Chelsea i Manchester United szukają prawego obrońcy

W orbicie zainteresowań gigantów Premier League znalazł się Josip Juranovic

Kwota, którą może za Chorwata zarobić Celtic to minimum kilkanaście milionów funtów

Były piłkarz Legii z szansą na transfer do Premier League

Dwa lata temu Legia kupiła Josipa Juranovicia z Hajduka Split za 400 tysięcy euro. Była to znakomita inwestycja, ponieważ Chorwat przez rok gry w warszawskim zespole, zaliczył 41 występów, w których strzelił dwa gole i zaliczył dziesięć asyst. Znakomity sezon okraszony mistrzostwem Polski skutkował dla 26-latka transferem do Celtiku za około trzy miliony euro.

Przenosiny do Szkocji były trafionym ruchem z perspektywy reprezentanta Chorwacji. Juranovic w Glasgow grał na obu bokach obrony, a łącznie uzbierał 35 występów (pięć goli i dwie asysty), 26-latek został wybrany do jedenastki sezonu w Szkocji, a to nie umknęło Atletico Madryt. Finalnie hiszpański klub zdecydował się na innego piłkarza, ale samo zainteresowanie było już wyróżnieniem.

– Mam nadzieję, że było coś w tych historiach, ale szczerze mówiąc, nawet nie zapytałem o to menedżera ani o nic. Nie obchodziło mnie to. Muszę mocno stąpać po ziemi. W końcu to było Atletico Madryt , ale jestem już w dużym klubie, Celticu. Wreszcie mam szansę zagrać tutaj w Lidze Mistrzów. Wystarczy usłyszeć atmosferę, ten hymn i zagrać na tej scenie – tak zainteresowanie Atletico skomentował Juranovic.

Chorwacki boczny obrońca trzeci rok z rzędu może zaliczyć spory awans sportowy. Juranovic znalazł się na liście życzeń dwóch gigantów Premier League. Od kilku tygodni nad tematem 26-latka pracuje Chelsea, która szuka alternatywy na prawą defensywę dla Reece’a Jamesa. Londyńczycy obserwują też Denzela Dumfriesa i Kyle Walkera-Petersa. Jeżeli nie Chelsea, aktualny pozostaje temat Manchesteru United, który także szuka nowego prawego obrońcy. Czerwone Diabły podobnie jak The Blues, interesują się też Dumfriese. Holender to jednak kosztowna opcja. Za Juranovicia Celtic chciałby dostać minimum 15 milionów funtów.

