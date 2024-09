Real Madryt znalazł duży talent w Brazylii. Klub chce sto milionów euro

Real Madryt ponownie sięga po młode talenty, a jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia defensywy jest 18-letni Vitor Reis z Palmeiras. Utalentowany obrońca przyciągnął uwagę skauta Królewskich, Juniego Calafata, który widzi w nim przyszłość klubu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Reis wzbudził ogromne zainteresowanie Realu Madryt

Vitor Reis, młody obrońca Palmeiras, stał się głównym celem transferowym Realu Madryt, według najnowszych doniesień Alejandro Alcazara ze “Sportu”. Klub z Madrytu poszukuje wzmocnień w środku obrony, a 18-letni Brazylijczyk, regularnie grający w pierwszym składzie Palmeiras, wydaje się idealnym kandydatem. Jego umiejętności techniczne oraz taktyczne zyskały uznanie zarówno w ojczyźnie, jak i wśród europejskich gigantów piłki nożnej.

Reis marzy o grze w Europie, jednak podkreśla, że obecnie koncentruje się na występach dla Palmeiras: – Mój cel to gra w Europie, ale na razie skupiam się w 100 procentach na Palmeiras – przyznaje. Ma za sobą występy w młodzieżowych drużynach reprezentacji Brazylii, gdzie wyróżniał się inteligencją taktyczną i wszechstronnością w obronie. Choć jest prawonożny, potrafi grać na obu stronach środka obrony, a jego precyzyjne podania przypominają najlepszych brazylijskich defensorów, natomiast warunki fizyczne czynią go również groźnym w pojedynkach powietrznych, co w połączeniu z szybkością i siłą dodaje mu wartości na boisku.

Największym problemem w potencjalnym transferze jest cena. Palmeiras oczekuje za Reisa aż 100 milionów euro, co stanowi poważną barierę, zwłaszcza że jego rynkowa wartość obecnie nie przekracza 1 miliona euro. Kontrakt zawodnika obowiązuje do 2028 roku, co daje Palmeiras komfort w negocjacjach. Choć klub zdaje sobie sprawę, że prędzej czy później będzie musiał sprzedać młodego zawodnika, nie zamierza się spieszyć.

Zobacz również: Dumfries miał odejść z Interu. Nastąpił niespodziewany zwrot