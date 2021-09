Serb wypychany z Realu, zimą może trafić do innego giganta

Luka Jović po powrocie do Madrytu nie zdołał zaskarbić sobie zaufania Carlo Ancelottiego i pozostaje rezerwowym. Serb może odejść na kolejne wypożyczenie. Według doniesień, napastnikiem zainteresowany jest Juventus, który wciąż poszukuje następcy Cristiano Ronaldo.

Luka Jović nie wywalczył sobie miejsca na boisku zarówno pod wodzą Zinedine’a Zidane’a, jak i Carlo Ancelottiego

Serb spędził pół roku na wypożyczeniu w Eintrachcie i wiele wskazuje na to, że poszuka podobnego rozwiązania już zimą

Według doniesień, 23-latek może trafić do Juventusu, gdzie wciąż poszukiwany jest następca Cristiano Ronaldo

Luka Jović może wypełnić lukę po Cristiano Ronaldo

Luka Jović wciąż nie może odnaleźć swojego miejsca w drużynie Realu Madryt. Trafił do Królewskich w 2019 roku za niemałą kwotę 63 milionów euro po fantastycznym sezonie w barwach Eintrachtu Frankfurt. Kariera Serba na Santiago Bernabeu od początku była usłana problemami. Napastnikowi zarzucano brak dyscypliny i nieprzykładanie się do treningów i adaptacji. Nie pomogła mu też sytuacja z początku pandemii, gdy mimo zakazu wybrał się do ojczyzny, gdzie musiał przejść przez kwarantannę.

W zespole Realu Madryt miejsce na środku ataku jest przeznaczone dla Karima Benzemy, ale Jović nigdy nie dał żadnemu trenerowi argumentów, by drużyna miała zacząć grać na dwóch napastników. W styczniu tego roku chciał poszukać swojej formy tam, gdzie wszystko mu się udawało. Miał dobre ponowne wejście do Eintrachtu, ale ostatecznie jego bilans zamknął się w czterech bramkach w 18 występach. Latem powrócił do Madrytu.

Przejęcie Realu przez Carlo Ancelottiego również nie zmieniło sytuacji 23-latka. W obecnym sezonie pojawił się na boisku zaledwie dwukrotnie – łącznie rozegrał dziewięć minut. Nic więc dziwnego, że napastnik chce już zimą odejść w poszukiwaniu minut.

Podobno Serbem zainteresowany jest Juventus, który wciąż poszukuje następcy Cristiano Ronaldo. Stara Dama chciałaby w styczniu wypożyczyć Jovicia i zawrzeć opcję wykupu. Realowi Madryt zależy jednak na definitywnej sprzedaży swojego gracza lub przynajmniej wypożyczenia z obowiązkiem kupna przez rekordowych mistrzów Włoch.

Łączny bilans reprezentanta Serbii w Realu Madryt wynosi obecnie dwa gole i dwie asysty w 34 spotkaniach. Przypomnijmy, że w przełomowym dla siebie sezonie 2018/2019, Jović był w stanie ustrzelić 27 bramek dla Eintrachtu.

