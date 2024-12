CTK / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho chce Joao Felixa

Fenerbahce w obecnym sezonie ligowym zaliczył kilka wpadek. Drużyna pod wodzą Jose Mourinho co prawda zajmuje pozycję wicelidera w tabeli, ale ich strata do prowadzącego Galatasaray wynosi aż osiem punktów. Zespół ze stadionu Sukru Saracoglu w nadchodzącym okienku transferowym chce wzmocnić drużynę, aby realnie włączyć się w walkę o mistrzostwo Turcji.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Z informacji przekazanych przez „Fichajes”, który powołuje się na tureckie media, dowiadujemy się, że Jose Mourinho chce dokonać wielkiego transferu. Na celowniku szkoleniowca Fenerbahce znalazł się Joao Felix, który obecnie reprezentuje barwy Chelsea. Przeprowadzka byłego gracza Atletico Madryt do Turcji jak najbardziej wchodzi w grę.

Joao Felix minionego lata dołączył do Chelsea. Ponowny transfer portugalskiego gracza na Stamford Bridge okazał się jak na razie kompletną klapą. Władze klubu są zawiedzione postawą 25-latka, przez co zaczęły pojawiać się w mediach informacje, że mają jego dość. Już w zimowym okienku transferowym może dojść do transferu wychodzącego The Blues z udziałem wychowanka FC Porto i Benfiki Lizbony.

Joao Felix w trwającej kampanii rozegrał 16 spotkań w koszulce Chelsea. W tym czasie Portugalczyk zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć dwie asysty.