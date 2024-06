Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Victor Lindeloef

Victor Lindeloef przymierzany do Fenerbahce Stambuł

Fenerbahce Stambuł kilka tygodni temu dokonało zmiany na ławce trenerskiej. Nowym szkoleniowcem drużyny Żółtych Kanarków został Jose Mourinho. 61-letni Portugalczyk w letnim okienku transferowym będzie chciał sprowadzić kilku nowych zawodników. Co ciekawe, popularny The Special One może sięgnąć po swojego byłego podopiecznego – Victora Lindeloefa – z którym miał okazję współpracować w Manchesterze United.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez stację telewizyjną “Sky Sports” Fenerbahce Stambuł jest poważnie zainteresowanie szwedzkim obrońcą i wkrótce może podjąć formalne rozmowy z Czerwonymi Diabłami. 29-letni stoper w angielskim zespole występuje od lipca 2017 roku, gdy przeprowadził się na Old Trafford za 35 milionów euro z Benfiki Lizbona. Umowa defensora z Manchesterem United obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku.

Dlatego włodarze klubu z Old Trafford mogą wysłuchać ofert za swojego zawodnika. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia Victora Lindeloefa na 15 milionów euro i zapewne z takim wydatkiem musiałyby się liczyć Żółte Kanarki. Jose Mourinho przed przejęciem tureckiego giganta przez kilka lat pracował we włoskiej Romie.