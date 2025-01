Jorginho coraz bliżej odejścia z Arsenalu. Dwa kluby w grze

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jorginho

Nie tylko Flamengo. Palmeiras również zainteresowane Jorginho

W tym momencie Jorginho nie jest podstawowym piłkarzem Arsenalu. Rola defensywnego pomocnika została zmarginalizowana po tym, jak na Emirates Stadium trafili Declan Rice oraz Mikel Merino. Dlatego niewykluczone jest odejście włoskiego zawodnika z londyńskiego zespołu. Jak donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur, 33-latek może zaliczyć powrót do Brazylii, gdzie w 1991 roku przyszedł na świat. 57-krotny reprezentant Włoch prowadzi rozmowy z dwoma tamtejszymi klubami.

Jorginho od jakiegoś czasu negocjuje z przedstawicielami Flamengo, a niedawno do walki o podpis doświadczonego piłkarza włączyło się również Palmeiras. Sam zawodnik jest otwarty na przenosiny do Kraju Kawy i wydaje się, że Arsenal nie będzie stawał mu na przeszkodzie. Zimowe okienko transferowe potrwa do końca stycznia, więc przyszłość cenionego pomocnika wyjaśni się maksymalnie za kilkanaście dni.

Etatowy reprezentant Włoch przywdziewa koszulkę drużyny Kanonierów od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Emirates Stadiun za ponad 11 milionów euro z innej londyńskiej ekipy – Chelsea. Wcześniej mierzący 178 centymetrów piłkarz grał dla SSC Napoli oraz Hellasu Verona, którego jest wychowankiem. Dotychczasowy bilans 33-latka w zespole The Gunners wygląda następująco – 70 meczów, 1 bramka i 3 asysty.

Kontrakt Jorginho z Arsenalem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku.