Bayern rezygnuje z wyczekiwanego transferu. Dyrektor się wygadał

fot. Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Jonathan Tah

Bayern nie jest zainteresowany transferem Taha

Jonathan Tah kilka miesięcy temu był celem transferowym Bayernu Monachium. Podczas letniego okienka gigant intensywnie zabiegał, aby sprowadzić go na Allianz Arena. Niemiecki obrońca nie ukrywał, że chce zmienić otoczenie, lecz na przeszkodzie stanął Bayer Leverkusen. Mistrz Niemiec zażądał dość sporej kwoty, co skutecznie odstraszyło Bawarczyków. Lider defensywy pozostał w ekipie Xabiego Alonso, ale zaznaczył przy tym, że to dla niego ostatni sezon. W czerwcu 2025 roku wygasa umowa, która na pewno nie zostanie przedłużona. Oznacza to, że Tah będzie mógł wybrać sobie nowego pracodawcę.

Media nieustannie łączą go z Bayernem Monachium. Przy okazji bezpośredniej rywalizacji między tymi drużynami, dyrektor sportowy Christoph Freund odpowiedział na pytanie właśnie o transfer Taha. Ujawnił, że w tym momencie nie ma takiego tematu, gdyż obrona Bawarczyków radzi sobie bardzo dobrze.

– Obecnie nie jest to dla nas temat. Nasza obrona się rozwinęła, jest solidna, co widać na przestrzeni całego sezonu. Tracimy niewiele bramek i jesteśmy obecnie zadowoleni z naszych zawodników – przekazał Freund.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Niewykluczone, że Bayern jeszcze ruszy po Taha, zwłaszcza, że można go sprowadzić w ramach transferu bezgotówkowego. Kolejnym klubem, z którym od dawna się go łączy, jest Barcelona. Hansi Flick również nie podjął ostatecznej decyzji w temacie pozyskania czołowego defensora Bundesligi.