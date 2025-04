ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Jonathan Tah coraz bliżej Barcelony. Są w stałym kontakcie

Jonathan Tah ma ważny kontrakt z Bayerem Leverkusen tylko do 30 czerwca 2025 roku. Niemiecki stoper zapowiedział już, że nie ma zamiaru przedłużać umowy z ekipą Aptekarzy, ponieważ chce spróbować nowego wyzwania w lepszym klubie, do którego dołączy na podstawie wolnego transferu. Środkowy obrońca przez dłuższy czas był łączony z przenosinami do Bayernu Monachium, ale niedawno zakończył rozmowy z bawarskimi włodarzami. Celem 29-letniego defensora jest bowiem przeprowadzka do Barcelony.

Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał kataloński dziennik “SPORT”, według którego działacze lidera La Ligi poinformowali Jonathana Taha, że zamierzają go sprowadzić podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Co więcej, FC Barcelona podobno jest pewna, że 35-krotny reprezentant Niemiec będzie kontynuował swoją karierę na Camp Nou. Strony są w stałym kontakcie, co najprawdopodobniej ostatecznie zakończy się podpisaniem kontraktu. Hansi Flick zyska więc zawodnika z najwyższej półki.

Mierzący 195 centymetrów stoper z powodzeniem występuje w barwach Bayeru Leverkusen od lipca 2015 roku, kiedy trafił na BayArenę za 9,5 miliona euro z HSV. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie Jonathan Tah pomógł swojemu klubowi wygrać Bundesligę oraz Puchar Niemiec. Środkowy obrońca w koszulce zespołu Aptekarzy rozegrał łącznie 396 meczów, zdobył 17 bramek i zaliczył 13 asyst. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia go na 30 milionów euro, więc ściągnięcie defensora za darmo jest nie lada okazją.