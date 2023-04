Jonathan David to najnowsze nazwisko łączone ze wzmocnieniem linii ataku Paris Saint-Germain - informuje "L'Equipe". Paryżanie za jeden z celów letniego okienka transferowego postawili sobie sprowadzenie nowego napastnika.

PressFocus Na zdjęciu: Jonathan David

Jonathan David znajduje się na celowniku PSG

Lille wycenia swojego snajpera na 65 mln euro

Paryżanie po tym sezonie chcą kupić nowego napastnika

Jonathan David zasili linię ataku Paris Saint-Germain?

Według najnowszych informacji francuskiego dziennika “L’Equipe”, PSG zainteresowało się Jonathanem Davidem. Paris Saint-Germain nie podejmie jednak żadnych negocjacji, dopóki nie wyjaśni się przyszłość Christophe’a Galtiera.

Nowy trener paryskiego zespołu może mieć inne plany co do wzmocnienia linii ataku mistrza Ligue 1, dlatego włodarze klubu z Parc des Princes wstrzymają się z decyzjami kadrowymi do zakończenia tego sezonu, gdy w tej sprawie wszystko będzie już jasne.

Lille wycenia Jonathana Davida na około 65 milionów euro, a taka kwota na pewno nie robi wrażenia na PSG. 40-krotny reprezentant Kanady w obecnej kampanii strzelił aż 23 bramki. Paris Saint-Germain obserwuje również Victora Osimhena oraz Harry’ego Kane’a.