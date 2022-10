Źródło: The Mirror

fot. PressFocus Na zdjęciu: Patrick Schick

Priorytetem Manchesteru United na najbliższe okienko transferowe jest wzmocnienie linii ataku. Na liście życzeń znajdują się trzy interesujące nazwiska – donosi “The Mirror”.

Manchester United liczy się z zamiarem ściągnięcia nowego napastnika

Do transferu mogłoby dojść już w styczniowym okienku

Na liście życzeń “Czerwonych Diabłów” widnieją nazwiska Jonathana Davida, Patricka Schicka oraz Moussy Dembele

Erik ten Hag poszukuje niekonwencjonalnego rozwiązania

Przed sezonem szeregi Manchesteru United opuścił Edinson Cavani. Pomimo wielu możliwości, do zespołu nie trafił żaden nowy napastnik. Na nieszczęście klubu z Old Trafford w obecnej kampanii mizernie radzi sobie Cristiano Ronaldo, który jeszcze do niedawna był najlepszym strzelcem drużyny. Media przekonują, że Portugalczyk może zmienić pracodawcę już w zimie, w związku z czym “Czerwone Diabły” poszukują nowego snajpera.

Wiele mówi się o Joao Felixie, który szuka drogi ucieczki z Atletico Madryt, lecz Erik ten Hag nie jest przekonany na takie rozwiązanie. Holender celuje w mniejsze nazwisko, które będzie lepiej wypełniać jego założenia taktyczne. Na liście życzeń Manchesteru United znajdują się Moussa Dembele, Patrick Schick oraz Jonathan David.

Sytuacja całej trójki jest zupełnie inna. David jest najskuteczniejszym zawodnikiem Lille i budzi zainteresowanie największych klubów w Europie, zaś Schick dopasował się do całego Bayeru Leverkusen i w tym sezonie wygląda mizernie. Nie zachwyca również Dembele, choć w jego przypadku istotną rolę odgrywa wygasający w przyszłym roku kontrakt.

W bieżącej kampanii Manchester United nie ma zawodnika, który wyróżniałby się na tle pozostałych skutecznością. Marcus Rashford oraz Antony uzbierali po trzy trafienia w Premier League.

Zobacz również: Legenda Man Utd komentuje sytuację Ronaldo. “Erik ten Hag nie powinien do niej dopuścić”