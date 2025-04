Brat Jude’a Bellinghama coraz bliżej hitowego transferu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Jobe Bellingham może trafić do Manchesteru United

Manchester United planuje poważnie przebudować skład podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Na wylocie z Old Trafford są bowiem takie nazwiska jak Andre Onana, Victor Lindelof, Christian Eriksen, Rasmus Hojlund czy Joshua Zirkzee. W związku z tym do zespołu Czerwonych Diabłów trafi kilku nowych zawodników – zajmą oni miejsca piłkarzy, którzy ostatecznie opuszczą drużynę prowadzoną przez Rubena Amorima.

Niewykluczone, że Manchester United wzmocni pozycję środkowego pomocnika. Jak donosi brytyjski serwis “UtdDistrict.co.uk”, angielski gigant jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem brata gwiazdy Realu Madryt – Jude’a Bellignhama – Jobe’a. Czerwone Diabły zdają sobie sprawę, że 19-latek ma wielki potencjał i chcą jak najszybciej zapewnić sobie usługi perspektywicznego zawodnika, aby uprzedzić ogromną konkurencję.

Chrapkę na ściągnięcie Jobe’a Bellinghama mają również tacy potentaci jak Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur czy Borussia Dortmund. Młodzieżowy reprezentant Anglii aktualnie występuje w barwach Sunderlandu, do którego przeprowadził się w lipcu 2023 roku. W trwającym sezonie wychowanek Birmingham City rozegrał 37 meczów, zdobył 4 bramki i zaliczył 3 asysty. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzącego lata środkowy pomocnik zrobi krok naprzód w swojej karierze, dołączając do klubu z absolutnego topu.