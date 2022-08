PressFocus Na zdjęciu: Joao Felix

Atletico Madryt odrzuciło gigantyczną ofertę Manchesteru United opiewającą na kwotę 135 milionów euro za Joao Felixa, informuje hiszpańska Marca. Do rozmów między klubami miało dojść pod koniec lipca, jednak szczegóły propozycji Czerwonych Diabłów ujawniono dopiero teraz.

Atletico Madryt odrzuciło ofertę Man Utd za Joao Felixa wynoszącą 135 mln euro

Rojiblancos żądają wpłacenia klazuli wykupu wynoszącej 350 mln euro

Portugalczykiem interesował się również Bayern, który szukał następcy Roberta Lewandowskiego

Joao Felix nie na sprzedaż

Hiszpańscy dziennikarze twierdzą, że dyrektor generalny Atletico Madryt Miguel Marin bez wahania odrzucił ofertę Manchesteru United, mimo, iż oferowana kwota 135 milionów euro przewyższała wartość transferu Joao Felixa z Benfiki Lizbona latem 2019 roku.

Joao Felix dopiero teraz pomału staje się zawodnikiem, o którym w Atletico Madryt wszyscy marzyli. Mając nadzieję, że gracz rozwinie się jeszcze bardziej, władze rojiblancos nie zamierzali w ogóle przystępować do negocjacji z Czerwonymi Diabłami. Odesłali Anglików jedynie do zapisu w kontrakcie Felixa, a konkretnie mówiacym o kwocie wykupu wynoszącej 350 milionów euro. Atletico nie zamierza sprzedawać swojej gwiazdy za mniejszą kwotę.

Oferta Manchesteru United miała zostać złożona 31 lipca, czyli dzień po towarzyskim spotkaniu Atletico z Czerwonymi Diabłami, które zostało rozegrane w Oslo. W Madrycie zdawano sobie sprawę, że ich zawodnik był pod szczególną obserwacją osób odpowiedzialnych w Manchesterze za transfery.

Ale to nie był pierwszy raz, gdy Felixa próbował pozyskać jeden z największych europejskich klubów. Według gazety Marca pod koniec czerwca Portugalczykiem zainteresował się Bayern Monachium, który szukał następcy Roberta Lewandowskiego. Jednak w tej sytuacji Atletico bardzo szybko dało do zrozumienia, że oczekuje ogromnej kwoty odstępnego, a także sam zawodnik nie był zainteresowany transferem do Bawarii, dlatego mistrz Niemiec zaniechał dalszych prób ściągnięcia napastnika.

Zobacz również: Real nie otrzymał jeszcze żadnej oferty za Casemiro