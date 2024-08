Arsenal pilnie potrzebuje znaleźć nowego bramkarza. Aaron Ramsdale odszedł do Southampton, więc David Raya musi mieć nowego zmiennika. Według Fabrizio Romano klub złożył ofertę za Joana Garcię.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta i David Raya

Joan Garcia ma trafić do Arsenalu, Espanyol dostał pierwszą ofertę

Arsenal przed zamknięciem okna transferowego musi przeprowadzić transfer nowego bramkarza. Wiadomo już, że Aaron Ramsdale zostanie nowym zawodnikiem Southampton. Zatem w zespole Mikela Artety powstanie luka na pozycji rezerwowego golkipera.

Przedstawiciele Kanonierów od dawna obserwowali jednego z utalentowanych bramkarzy w Hiszpanii. Pod lupą klubu z Londynu znalazł się Joan Garcia z Espanyolu. Jak przekazał Fabrizio Romano do Barcelony trafiła właśnie pierwsza oferta w zamian za transfer ich wychowanka. The Gunners oferują 20 milionów euro plus bonusy, lecz Papużki chcą otrzymać 30 mln, bowiem tyle wynosi suma odstępnego zapisana w kontrakcie zawodnika.

Joan Garcia w międzyczasie ustalił warunki kontraktu z Arsenalem. 23-latek jest otwarty na przeprowadzkę do Premier League i chce dołączyć do drużyny prowadzonej przez swojego rodaka. Do zakończenia okna transferowego pozostało niewiele, gdyż w piątek (30 sierpnia) o północy upływa termin przeprowadzania transferów.

Garcia to wychowanek Espanyolu, który w poprzedni sezonie pokazał się światu na zapleczu La Ligi. W 14 rozegranych meczach zachował 8 czystych kont, czym przyczynił się do awansu o ligę wyżej. W bieżących rozgrywkach rozegrał wszystkie 3 spotkania i dwukrotnie musiał wyciągać futbolówkę z siatki.