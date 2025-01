Aston Villa otrzymała ofertę za gwiazdora. Szybka odpowiedź

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jhon Duran

Jhon Duran nietykalny w Aston Villi. Propozycja odrzucona

Jhon Duran jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. 21-letni napastnik błyszczy na angielskich boiskach w barwach Aston Vilii, a jego statystyki w obecnym sezonie wyglądają następująco – 26 meczów i 12 bramek. To nie uchodzi uwadze europejskich gigantów – w ostatnim czasie snajper był łączony z Paris Saint-Germain oraz West Hamem United. Londyńczycy podobno postanowili przejść do konkretów, składając pierwszą ofertę za skutecznego Kolumbijczyka.

Według najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski portal “talkSPORT” propozycja Młotów opiewała na 40 milionów funtów (47,5 miliona euro) i została błyskawicznie odrzucona przez przedstawicieli The Villans. Aston Villa oczekuje za swojego piłkarza dużo większych pieniędzy, a w prasie mówi się o kwocie bliskiej 100 milionów euro. Klub z Birmingham planuje zatrzymać 21-latka przynajmniej do końca sezonu, chyba że na stole pojawi się astronomiczna oferta.

Zatem Jhon Duran najprawdopodobniej nie dołączy do West Hamu United, który pilnie potrzebuje wzmocnienia linii ataku. Ma to związek z faktem, że Niclas Fullkrug nabawił się poważnej kontuzji uda, przez którą będzie pauzować nawet do połowy kwietnia. Wygląda na to, że w buty niemieckiego atakującego nie wejdzie piętnastokrotny reprezentant Kolumbii. Póki co strony są bowiem bardzo dalekie od osiągnięcia porozumienia w sprawie ewentualnego transferu napastnika.