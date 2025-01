Jest ostateczna decyzja w sprawie przyszłości Eliasa Anderssona z Lecha Poznań [NASZ NEWS]

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Elias Andersson

To już koniec Szweda w Lechu

Elias Andersson nie zostanie zapamiętany w Poznaniu jako jeden z najlepszych transferów Lecha Poznań. Ba, jest wręcz przeciwnie. Szwedowi bliżej do niewypału i na pewno kibice “Kolejorza” nie będą żałować jego odejścia. Bo właśnie taka jest ostateczna decyzja w tej sprawie.

Już kilka dni temu dziennikarz Sebastian Staszewski wieszczył taką możliwość. Andersson, który stracił miejsce w składzie Lecha, miał zdaniem byłego szefa TVP Sport odejść być może właśnie już tej zimy. Z najnowszych informacji goal.pl wynika, że właśnie tak się dzieje. Za kulisami słyszymy, że piłkarz w ciągu kilkudziesięciu godzin pożegna się z poznańskim klubem.

Szwecja albo Dania

Jak słyszymy, piłkarz dogadał się z nowym klubem i choć nic nie jest jeszcze podpisane, to niemal na pewno sprawy zostaną doprowadzone do pozytywnego końca w najbliższych dwóch dniach. Andersson przebywa wprawdzie w Turcji z zespołem, ale można powiedzieć, że jest już spakowany i czeka tylko na ostateczny sygnał. A gdzie zagra? Trop prowadzi na północ Europy. Jedno źródło przekonuje nas, że to może być ojczysta Szwecja, ale drugie, że bliżej mu do Danii.