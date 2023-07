Krzysztof Piątek znalazł nowy klub. We wtorek Istanbul Basaksehir oficjalnie poinformował o nawiązaniu trzyletniej współpracy z reprezentantem Polski.

fot. Imago/Pro Sports Images Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek definitywnie rozstał się z Herthą Berlin

Jego nowym klubem został Istanbul Basaksehir

Polski napastnik podpisał z Turkami trzyletni kontrakt

Reprezentant Polski odbuduje się w Turcji

Krzysztof Piątek od pewnego czasu znajduje się na zakręcie. W sezonie 2022/2023 Polak przebywał na wypożyczeniu w Salernitanie, gdzie nie stanął na wysokości zadania. Wydawało się, że będzie liderem ofensywy, natomiast na przestrzeni całej kampanii strzelił tylko cztery bramki.

Latem wrócił do Herthy Berlin, gdzie nie było dla niego miejsca. Stało się jasne, że musi znaleźć klub, gdzie przeniesie się w ramach transferu definitywnego. Niemiecka drużyna dążyła do rozstania z reprezentantem Polski głównie z przyczyn finansowych – jego pensja była nieadekwatna do boiskowej jakości.

W kontekście Piątka mówiło się o Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie wybór padł na Turcję. Polak podpisał trzyletni kontrakt z tamtejszym Istanbul Basaksehir. Co ciekawe, Hertha na samym rozstaniu nie zarobi żadnych pieniędzy, natomiast otrzyma bonusy w zależności od występów Piątka w tureckiej ekstraklasie.

🎶 𝘗𝘢 𝘗𝘢 𝘗𝘢 🔫



✍️🏻 Hoş geldin Krzysztof Piątek pic.twitter.com/tcwThfH8QW — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 18, 2023

Zobacz również: Dramat polskiego defensora. Nabawił się poważnej kontuzji więzadeł krzyżowych