Frimpong rozchwytywany. Cztery wielkie kluby chcą go u siebie

fot. Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Jeremie Frimpong

Hiszpańscy i angielscy giganci w grze o Frimponga

Jeremie Frimpong jest zdecydowany, aby tego lata zmienić klub. Transfer był możliwy już w zeszłym roku, kiedy to Bayer Leverkusen osiągnął historyczny sukces i sięgnął po dublet na krajowym podwórku. Wówczas dał się przekonać do pozostania w szeregach Aptekarzy, ale teraz ma być inaczej. Reprezentant Holandii uważa, że jest gotowy, aby dołączyć do jednego z europejskich gigantów.

Bayer ma świadomość, że najprawdopodobniej nie zdoła go zatrzymać. Frimpong to łakomy kąsek na rynku, zwłaszcza mając na uwadze zapis w jego kontrakcie. Klauzula wykupu wynosi raptem 40 milionów euro, co w przypadku zawodnika o tak wielkiej klasie jest kwotą bardzo atrakcyjną.

Gdzie może wylądować Frimpong? Media sugerują, że priorytetowym kierunkiem jest dla niego Hiszpania. Może tam liczyć na konkretne zainteresowanie ze strony Realu Madryt oraz Barcelony. Na tym nie koniec, ponieważ nazwisko Holendra jest popularne także w Premier League. Do rywalizacji o jego podpis przygotowują się Manchester United i Manchester City.

Swego czasu Frimpong był intensywnie łączony z Manchesterem United. Chciał go ściągnąć Erik ten Hag, ale klub zrezygnował z uwagi na brak funduszy. 24-latek z powodzeniem może występować na boku defensywy, wahadle oraz skrzydle. W tym sezonie uzbierał trzy bramki i dziesięć asyst w 39 spotkaniach.