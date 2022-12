PressFocus Na zdjęciu: Jean Carlos

Raków Częstochowa ogłosił sprowadzenie Jeana Carlosa z Pogoni Szczecin. Brazylijczyk przechodzi do lidera Ekstraklasy na zasadzie transferu definitywnego. To premierowe zimowe wzmocnienie klubu spod Jasnej Góry.

Jean Carlos został nowym piłkarzem Rakowa Częstochowa

Skrzydłowy podpisał kontrakt ważny do 2026 roku

26-latek do tej pory grał dla Pogoni Szczecin

“Medaliki” mają nowego zawodnika

Raków Częstochowa za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej poinformował o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Jeana Carlosa z Pogoni Szczecin. Prawoskrzydłowy lub wahadłowy po pozytywnym przejściu testów medycznych podpisał umowę z nowym pracodawcą. Kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2026 roku i zawarto w nim opcję przedłużenia umowy. Kwoty tego transferu nie ujawniano.

Jean Carlos to wychowanek Realu Madryt, któremu udało się nawet zadebiutować w La Lidze w barwach Granady. Kariera 26-latka nie potoczyła się jednak tak, jak przewidywano, a od 2019 roku gra on w Polsce. Najpierw przywdziewał koszulkę Wisły Kraków, później Pogoni Szczecin, a od teraz będzie występował dla Rakowa Częstochowa. Brazylijczyk w 21 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił 1 bramkę i zaliczył 1 asystę.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj być. Cieszę się, że dostałem taką szansę. To mój trzeci klub w tym kraju. Czuję się dobrze, w końcu zaaklimatyzowałem się w Polsce. Dołączyłem do Rakowa, by zdobyć mistrzostwo – powiedział Jean Carlos po parafowaniu kontraktu z liderem Ekstraklasy.

– Carlos jest uniwersalnym zawodnikiem, który może występować na kilku pozycjach, ale w Rakowie ma nam dać więcej opcji przede wszystkim na wahadłach. Jego aklimatyzacja w drużynie powinna przebiec sprawnie, ponieważ gra w Polsce już od kilku lat. Wierzymy, że w naszym klubie jeszcze bardziej rozwinie skrzydła i najlepsze występy w Ekstraklasie zanotuje w barwach Rakowa, pomagając drużynie w realizacji kolejnych celów – dodał dyrektor sportowy Rakowa Częstochowa, Robert Graf.

