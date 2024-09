Arsenal zainteresowany hiszpańską gwiazdką. To wielki talent

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Javi Guerra

Javi Guerra pod lupą Arsenalu oraz Aston Villi

Javi Guerra uchodzi za jeden z największych hiszpańskich talentów w ostatnich latach. Nic więc dziwnego, że 21-letni pomocnik przykuwa uwagę klubów z całej Europy. Niewykluczone, że młodzieżowy reprezentant Hiszpanii będzie kontynuował swoją karierę w Premier League, skąd płynie największe zainteresowanie jego osobą.

Według ustaleń brytyjskiego portalu “CaughtOffside” perełka Valencii znajduje się na celowniku Arsenalu oraz Aston Villi. Z zespołu Kanonierów prędzej czy później odejdą Jorginho i Thomas Partey, zatem drużynie The Gunners przyda się nowy pomocnik. Javi Guerra wydaje się idealnym kandydatem na wzmocnienie składu ekipy prowadzonej przez Mikela Artetę.

Klauzula odstępnego w umowie 21-latka z Nietoperzami wynosi aż 100 milionów euro, jednak klub z Estadio Mestalla zdaje sobie sprawę, że ciężko będzie zarobić aż tak duże pieniądze na sprzedaży zdolnego zawodnika. Dlatego zmagająca się z problemami finansowymi Valencia jest gotowa zaakceptować propozycję w wysokości około 30 milionów euro.

Mierzący 187 centymetrów pomocnik przeniósł się do akademii Nietoperzy w lipcu 2019 roku. Wychowanek Villarrealu przed sezonem 2023/2024 dołączył do pierwszego zespołu Valencii, którego obecnie jest pewnym punktem. Dotychczasowy bilans Javiego Guerry to 55 meczów, 5 bramek i 1 asysta. Wartość rynkowa piłkarza wynosi 20 milionów euro.