Cristiano Ronaldo zwrócił się do władz Manchesteru United z prośbą o zgodę na odejście, jeżeli do klubu tego lata trafi satysfakcjonująca kariera. Portugalczyk nie ukrywa, że chciałby ponownie grać w Lidze Mistrzów, na co w nadchodzącym sezonie nie będzie mógł liczyć w barwach Manchesteru United.

Ronaldo chce odejść z Manchesteru United

Cristiano Ronaldo nieprzerwanie przez 19 sezonów występował na boiskach Ligi Mistrzów. Debiutował na nich w 2003 roku, kiedy przeniósł się ze Sportingu Lizbona do Manchesteru United. Nigdy nie miał okazji do gry w Lidze Europy, w której Czerwone Diabły wystąpią w nadchodzącym sezonie, po tym jak poprzednie rozgrywki Premier League zakończyli na szóstym miejscu w tabeli.

Według informacji The Times, Ronaldo, który uważa, że pozostały mu jeszcze trzy lub cztery lata gry na wysokim poziomie, zaapelował do Manchesteru United o zgodę na odejście. Portugalczyk ostatnie lata swojej kariery chciałby bowiem spędził w klubie, w którym nadal będzie mógł grać w najważniejszych europejskich rozgrywkach i będzie mógł poprawić swój indywidualny dorobek.

Portugalczyk jest gotowy na opuszczenie Old Trafford i liczy na to, że władze Czerwonych Diabłów przystaną na jego prośbę, jeżeli do klubu napłynie odpowiednia oferta. W ostatnich tygodniach mówiło się o zainteresowaniu Ronaldo ze strony Bayernu Monachium i Chelsea.

Bawarczycy z podjęciem kroków w kierunku pozyskania Portugalczyka wstrzymują się do czasu wyjaśnienia przyszłości Roberta Lewandowskiego, który jest łączony z Barceloną. Z kolei nowy właściciel Chelsea Todd Boehly w ubiegłym miesiącu spotkał się z reprezentantami Ronaldo, mając nadzieję na przekonanie Portugalczyka do przenosin na Stamford Bridge.

Obecna umowa Ronaldo z Manchesterem United obowiązuje do czerwca 2023 roku i znajduje się w niej opcja przedłużenia jej o kolejnych 12 miesięcy.

