Manchester United rywalizuje z Realem o angielskiego obrońcę

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Jarrad Branthwaite na radarze Man Utd

Manchester United w ostatnim okienku transferowym zainwestował ponad 200 milionów euro, a mimo to wciąż poszukuje wzmocnień w defensywie. Jednym z głośniejszych transferów było sprowadzenie Leny’ego Yoro z LOSC Lille za 62 miliony euro. 18-letni francuski talent miał być kluczowym wzmocnieniem linii obrony Czerwonych Diabłów. Jednak jego debiut na Old Trafford został opóźniony z powodu kontuzji stopy, która wymagała operacji.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W 2025 roku Man Utd planuje ruszyć po Jarrada Branthwaite’a z Evertonu. 22-letni obrońca, który wrócił do gry po operacji pachwiny, ponownie zachwyca na boiskach Premier League. W sobotę The Toffees odnieśli pierwsze zwycięstwo w bieżącym sezonie Premier League, pokonując Crystal Palace (2:1).

Według doniesień, angielski obrońca znajduje się również na radarze Carlo Ancelottiego, który widzi w nim potencjalną alternatywę dla takich filarów defensywy jak Antonio Rudiger i David Alaba. Trener Realu Madryt jest zaniepokojony perspektywą przegranej rywalizacji z Manchesterem United o Branthwaite’a. Kluczowym czynnikiem w tej walce będzie zdolność Królewskich do złożenia na tyle atrakcyjnej oferty, by przekonać młodego obrońcę do przenosin do La Liga.

Branthwaite dołączył do Evertonu w styczniu 2020 roku, przechodząc do niebieskiej części Liverpoolu za nieco ponad milion euro. Później był wypożyczany do Blackburn Rovers i PSV Eindhoven. Obecnie przez portal transfermarkt.de wyceniany jest na 42 mln euro.

Jakie inne obszary Manchester United powinien wzmocnić oprócz obrony? Bramka 0% Pomoc 0% Atak 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Bramka

Pomoc

Atak

Sprawdź także: Zagłębie dopięło swego w końcówce. Udany debiut Włodarskiego w Ekstraklasie [WIDEO]