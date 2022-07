Pressfocus Na zdjęciu: Trener Cracovii – Jacek Zieliński

Na kilka dni przed początkiem sezonu w PKO BP Ekstraklasie Cracovia poinformowała oficjalnie o transferze nowego zawodnika. Szeregi Pasów zasilił Japończyk Takuto Oshima. 24-letni środkowy pomocnik przeniósł się do krakowskiego zespołu z Zemplina Michalovce.

Do tej pory Cracovia nie była zbyt aktywna na rynku transferowym. Pasy zapewniły sobie jedynie wzmocnienia w postaci Patryka Makucha z Miedzi Legnica i Benjamina Kallmana z Interu Turku. W najbliższy weekend wracają już rozgrywki PKO BP Ekstraklasy, co mogło zmotywować zarząd klubu do zintensyfikowania swoich działań. We wtorek Cracovia poinformowała o trzecim wzmocnieniu w trakcie letniego okienka transferowego.

Nowym zawodnikiem Pasów został 24-letni Japończyk Takuto Oshima. Środkowy pomocnik przeniósł się do Krakowa ze słowackiego Zemplina Michalovce. Poprzednie rozgrywki zakończył on z dorobkiem dwóch bramek i dwóch asyst w 34 meczach.

Wcześniej Japończyk był związany m.in. z Druzstevnikiem Zupcany czy japońskimi FC Osaka, a także FC Awaji-shima. Z Cracovią podpisał dwuletni kontrakt. Kwota transferu nie została jak na razie ujawniona.