Musiala odejdzie z Bayernu? Oto faworyt wyścigu o podpis gwiazdora

Manchester City na pole position w walce o Jamala Musialę

Przyszłość Jamala Musiali w ostatnim czasie jest tematem numer jeden w niemieckich mediach. Kontrakt ofensywnego pomocnika z Bayernem Monachium wygasa bowiem już 30 czerwca 2026 roku. Bawarczycy oczywiście próbują przekonać swoją gwiazdę do podpisania nowej, długoterminowej umowy, ale nie będzie to łatwe zadanie.

21-latek wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Sytuację 36-krotnego reprezentanta Niemiec monitorują niemal wszyscy europejscy giganci. Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez “Football Insidera” największe szanse na sprowadzenie Jamala Musiali ma Manchester City.

Gdyby utalentowany zawodnik w jednym z najbliższych okienek transferowych zdecydował się na przeprowadzkę do zespołu mistrza Premier League, to tym samym zaliczyłby powrót do Anglii. Przypomnijmy, że młodzieniec w przeszłości szkolił się w akademiach Southampton oraz Chelsea, z której w 2019 roku przeszedł do Bayernu Monachium.

Jamal Musiala, którego prasa przymierza również między innymi do Realu Madryt, świetnie prezentuje się na początku obecnego sezonu. Ofensywny pomocnik dotychczas rozegrał 5 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 3 asysty. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość 21-letniego gwiazdora na około 130 milionów euro.