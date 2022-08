PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Według informacji przekazywanych przez serwis Calciomercato.com Jakub Kiwior wzbudził zainteresowanie AS Romy, która nadal poszukuje wzmocnień defensywy przed zakończeniem letniego okienka transferowego. Polski obrońca jest wyceniany na około 10 milionów euro.

Jakub Kiwior znalazł się na celowniku AS Romy

Rzymianie poszukują młodego, lewonożnego defensora z wielkim potencjałem

Polski obrońca jest wyceniany na około 10 mln euro

Jakub Kiwior z szansą na spory awans sportowy

Roma pracuje nad podpisaniem kontraktu z Andreą Belottim, który od lipca pozostaje bez klubu po tym, jak wygasła jego umowa z Torino. Jednak jak podaje Calciomercato.com zespół z Rzymu dąży jeszcze zrealizowania dwóch celów w najbliższym czasie.

Po pierwsze giallorossi robią wszystko, aby przedłużyć umowę z Nicolo Zaniolo oraz poszukują lewonożnego obrońcy, który ma poszerzyć skład. W ostatnich tygodniach podano wiele nazwisk w kontekście wzmocnienia Romy, jednak niektóre nazwiska budziły wiele wątpliwości, inne opcje z kolei były po prostu zbyt drogie.

Roma poszukuje młodego zawodnika, którego będzie można powoli wprowadzać do składu, a zarazem będzie dobrze rokował na przyszłość i był odpowiednim uzupełnieniem obecnej formacji defensywnej. W ostatnich godzinach swoją uwagę rzymskiego zespołu przykuł Jakub Kiwior. Obrońca Spezii wydaje się idealnie pasować do profilu zawodnika poszukiwanego przez Mourinho i spółkę.

Liguryjczycy wyceniają swojego Jakuba Kiwiora na około 10-12 milionów euro, ale w transakcje mogliby zostać włączeni młodzi zawodnicy Romy, który nieco obniżyli by tą sumę. Polski obrońca mógłby liczyć w stolicy Włoch na wynagrodzenie rzędu 800 tysięcy euro.

Co ciekawe, według informacji przekazywanych przez Calciomercato.com, Jakub Kiwior znalazł się także w kręgu zainteresowań West Ham United. Mimo to, AS Roma wydaje się w tym momencie zdecydowanym faworytem do pozyskania 22-letniego Polaka.

