Everton wkrótce może wzmocnić się o nowego obrońcę. "The Toffees" właśnie uzgadniają szczegóły transferu Jake'a O'Briena z Olympique Lyon. Koszt transakcji ma wynieść 22 miliony euro - podaje "Sky Sports".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jake O'Brien

Jake O’Brien bliski wzmocnienia Evertonu

W tegorocznym letnim okienku transferowym obóz Evertonu ostro zabrał się do pracy. „The Toffees” mają za sobą kampanię poniżej oczekiwań, przez co władze klubu chcą optymalnie wzmocnić kadrę. Zespół z Liverpoolu ostatnio sprowadził Jespera Lindstroma, który trafił do drużyny prosto z SSC Napoli.

Jak się okazuje, Everton chce jeszcze wzmocnić defensywę. „Sky Sports” informuje, że „The Toffees” chcą sprowadzić Jake’a O’Breina, który obecnie jest zawodnikiem Olympique’u Lyon. Brytyjska prasa donosi również, że władze z Goodison Park są już bliskie dopięcia transakcji, bowiem udało im się osiągnąć porozumienie z francuskim klubem.

Everton będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela, aby przyklepać przyjście Jake’a O’Breina. Koszt transferu ma wynieść 22 miliony funtów. Irlandzki defensor zatem może stać się najdroższym piłkarzem zakupionym przez „The Toffees” w tegorocznym letnim okienku transferowym. Do tej pory klub z Goodison Park wydał najwięcej na Ilimana Ndiaye, który kosztował 18 milionów euro.

Jake O’Brien w poprzednim sezonie rozegrał 32 spotkania w koszulce Olympique’u Lyon. Reprezentant Irlandii może pochwalić się świetnymi statystykami, jak na środkowego obrońcę. 23-latek bowiem zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć dwie asysty.

