Jagiellonia kilka dni temu ogłosiła transfer Dominika Marczuka. W środę klub z Białegostoku poinformował o drugim letnim wzmocnieniu. Kontrakt z Jagą podpisał Adrian Dieguez. Hiszpan przeniósł się do Ekstraklasy z II-go ligowej Ponferradiny.

Imago Na zdjęciu: Adrian Dieguez

Jagiellonia Białystok poinformowała w środę o pozyskaniu Adriana Diegueza

Hiszpan przeniósł się do Ekstraklasy z SD Ponferradiny

Defensor ma wypełnić lukę po odejściu Israela Puerto

Gracz z doświadczeniem w La Liga wzmocni defensywę Jagiellonii

Sezon 2022/23 był dość rozczarowujący w wykonaniu Jagiellonii. Klub niemal do samego końca kampanii walczył o utrzymanie, a jego gra pozostawiała wiele do życzenia. Widząc to zarząd postanowił szybko postarać się o niezbędne wzmocnienia.

Klub pozyskał już Dominika Marczuka ze Stali Rzeszów. W środę ogłosił kolejny transfer. Zawodnikiem Jagi został środkowy obrońca, Adrian Dieguez.

Hiszpan ma za sobą kilka występów w La Liga, gdy reprezentował barwy Deportivo Alaves. Ostatni sezon spędził w II-go ligowej Ponferradinie. W 30 spotkaniach zanotował jedną asystę. Ma on, zdaniem mediów załatać lukę po odejściu Israela Puerto.

