Jagiellonia Białystok poinformowała, że jej nowym piłkarzem został 19-letni Dominik Marczuk. Młodzieżowy reprezentant Polski podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dominik Marczuk

Dominik Marczuk został nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok

Młodzieżowy reprezentant Polski podpisał trzyletni kontrakt

19-latek w sezonie 2022/2023 grał dla pierwszoligowiec Stali Rzeszów

Pierwszy transfer ekipy z Podlasia

Jagiellonia Białystok przez większość sezonu 2022/2023 była zamieszana w walkę o utrzymanie w Ekstraklasie. Ostatecznie podopiecznym Adriana Siemieńca udało się utrzymać w elicie, co pozwala dość komfortowo przygotować się do kolejnej kampanii.

W sobotę zespół z Podlasia sfinalizował pierwszy letni transfer. Do drużyny w ramach transakcji bezgotówkowej dołączył Dominik Marczuk. Młodzieżowy reprezentant Polski opuścił szeregi pierwszoligowej Stali Rzeszów po wygaśnięciu kontraktu i przeniósł się do Białegostoku. Jego umowa z Jagiellonią będzie obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku.

– To bardzo obiecujący młody chłopak. Młodzieżowy reprezentant Polski. Jestem bardzo zadowolony, że udało nam się pozyskać zawodnika, o którego starało się także kilka innych klubów. Zabezpieczy nam rywalizację na prawej obronie, tudzież prawym wahadle. Z uwagi na to, że Dominik to zawodnik urodzony w 2003 roku, daje nam opcję na punktowanie zarówno w klasyfikacji Pro Junior System jak i spełnieniu limitu 3000 minut w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju. Chłopak bardzo ambitny. Ma też olbrzymie możliwości motoryczne.

🆕 Jagiellonia Białystok ma nowego zawodnika. 🟡🔴 Trzyletni kontrakt z Żółto-Czerwonymi podpisał Dominik Marczuk. ⚽️ 19-latek będzie występował z numerem 7⃣. #CześćDominik 👋



Dominik – witamy i życzymy powodzenia❗️



Czytaj ➡ https://t.co/Iq9XAn1ZhE pic.twitter.com/G7wpeQ0iPV — Jagiellonia 💛❤️ (@Jagiellonia1920) June 17, 2023

Zobacz również: Koniec ery w TVP. Dariusz Szpakowski rozstał się z telewizją